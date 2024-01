Exposition photographique de Jean-Pierre Delpeyrou Capbreton, jeudi 1 février 2024.

Exposition photographique de Jean-Pierre Delpeyrou Capbreton Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-04-06

Plongez dans l’univers photographique de Jean-Pierre Delpeyrou, un passionné de l’océan et des littoraux. Ses clichés, fruits de balades estivales et hivernales le long des plages de notre territoire, capturent la multiplicité des usages du littoral.

Jean Pierre Delpeyrou privilégie le minimalisme esthétique dans des scènes où l’océan se dévoile toujours changeant. Chaque cliché révèle une émotion saisie à l’instant où le déclencheur est pressé, témoignant de la fascination qu’il éprouve devant la force des éléments.

Son œuvre ne se limite pas à la prise de vue, il s’épanouit également dans le processus de post-traitement. C’est là qu’il façonne ses visions et transmet sa sensibilité, gommant les imperfections pour révéler sa vision créative et imaginaire.

Maison de l’oralité et du patrimoine

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Exposition photographique de Jean-Pierre Delpeyrou Capbreton a été mis à jour le 2024-01-15 par OTI LAS