Cap’Art salle Robert Guesquière Capinghem Catégories d’évènement: Capinghem

Nord

Cap’Art salle Robert Guesquière, 26 mars 2022, Capinghem. Cap’Art

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à salle Robert Guesquière

Cette année en invité d’honneur François GRUSON, artiste (intervenant dans l’association) qui travaille exclusivement au crayon graphite, en composant des scènes, avec un remarquable souci du détail et en multipliant à l’infini les nuances de blanc, gris et noir. Au cours de cette manifestation, Cap’Arts aura l‘occasion de fêter l’anniversaire de ses 10 ans ! Salon de créateurs salle Robert Guesquière capinghem Capinghem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Capinghem, Nord Autres Lieu salle Robert Guesquière Adresse capinghem Ville Capinghem lieuville salle Robert Guesquière Capinghem Departement Nord

salle Robert Guesquière Capinghem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capinghem/

Cap’Art salle Robert Guesquière 2022-03-26 was last modified: by Cap’Art salle Robert Guesquière salle Robert Guesquière 26 mars 2022 Capinghem salle Robert Guesquière Capinghem

Capinghem Nord