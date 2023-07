Séjour Sport et sport Nautique à CAP’Aisne Cap’Aisne Chamouille Catégories d’Évènement: Aisne

CHAMOUILLE Séjour Sport et sport Nautique à CAP’Aisne Cap’Aisne Chamouille, 24 juillet 2023, Chamouille. Séjour Sport et sport Nautique à CAP’Aisne 24 – 28 juillet Cap’Aisne Sur Inscription Un séjour d’une semaine en structure dure avec une thématique autour de sport et sport nautique proposé par Cap’Aisne . Les repas seront pris au réfectoire . Nous abordeons le sport sous différentes pratiques ( Canoe, dragonboat, vtt, tir à l’arc, .) Sans oublier la vie en collectivité, l’entraide, l’esprit d’équipe seront nos valeurs sur ce séjour. Cap’Aisne 21 Rue du Chemin des Dames, 02860 Chamouille Chamouille 02860 Aisne [{« type »: « email », « value »: « yokis@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:30:00+02:00

Sport

Détails

Catégories d'Évènement:
Aisne, CHAMOUILLE

Autres

Lieu
Cap'Aisne

Adresse
21 Rue du Chemin des Dames, 02860 Chamouille

Ville
Chamouille

Departement
Aisne

Age min
10

Age max
13

