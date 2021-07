Saint-Yzans-de-Médoc Saint-Yzans-de-Médoc Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc CAP33 : randonnée pédestre Saint-Yzans-de-Médoc Saint-Yzans-de-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Yzans-de-Médoc

CAP33 : randonnée pédestre Saint-Yzans-de-Médoc, 2 août 2021, Saint-Yzans-de-Médoc. CAP33 : randonnée pédestre 2021-08-02 09:30:00 – 2021-08-02 11:30:00

Saint-Yzans-de-Médoc Gironde Saint-Yzans-de-Médoc Randonnée accompagnée par un animateur de CAP33 pour découvrir la campagne médocaine en toute sérénité. Cette marche de 2h est gratuite et sans rendez-vous. Randonnée accompagnée par un animateur de CAP33 pour découvrir la campagne médocaine en toute sérénité. Cette marche de 2h est gratuite et sans rendez-vous. +33 6 32 21 21 84 Randonnée accompagnée par un animateur de CAP33 pour découvrir la campagne médocaine en toute sérénité. Cette marche de 2h est gratuite et sans rendez-vous. cap33cpi dernière mise à jour : 2021-07-10 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc Autres Lieu Saint-Yzans-de-Médoc Adresse Ville Saint-Yzans-de-Médoc lieuville 45.32213#-0.8207