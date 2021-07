Ordonnac Ordonnac Gironde, Ordonnac CAP33 : randonnée pédestre Ordonnac Ordonnac Catégories d’évènement: Gironde

Ordonnac

CAP33 : randonnée pédestre Ordonnac, 16 août 2021, Ordonnac. CAP33 : randonnée pédestre 2021-08-16 09:30:00 – 2021-08-16 11:30:00 Mairie 1 Place du Général de Gaulle

Ordonnac Gironde Randonnée accompagnée par un animateur de CAP33 pour découvrir la campagne médocaine en toute sérénité. Cette marche de 2h est gratuite et sans inscription. Randonnée accompagnée par un animateur de CAP33 pour découvrir la campagne médocaine en toute sérénité. Cette marche de 2h est gratuite et sans inscription. Randonnée accompagnée par un animateur de CAP33 pour découvrir la campagne médocaine en toute sérénité. Cette marche de 2h est gratuite et sans inscription. dernière mise à jour : 2021-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Ordonnac Autres Lieu Ordonnac Adresse Mairie 1 Place du Général de Gaulle Ville Ordonnac lieuville 45.30744#-0.83644