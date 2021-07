Bassens Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, Gironde CAP33 Fête Champêtre 2021 Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

le samedi 17 juillet à Plaine des sports Griffons Séguinaud

Matin : gym douce, taï so, relaxation, cross, training, badminton, etc. Après-midi : course d’orientation, palet breton, mölkky, roller, disc-golf, etc.

Entrée libre

Les comités sportifs girondins débarquent à Bassens dans le cadre de la Fête Champêtre 2021. Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens Gironde

2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:00:00

