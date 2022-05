CAP VALLÉE !

CAP VALLÉE !, 7 juillet 2022, . CAP VALLÉE !

2022-07-07 – 2022-07-07 Parcourez la vallée de l’Erve de la Préhistoire à aujourd’hui grâce aux arrêts minutes de votre guide, ponctués d’anecdotes ici sur la Nature, là sur le Paléolithique. Vous découvrirez au fil de votre balade les richesses préhistoriques, naturelles et géologiques de la vallée ! Tous les jours de l’été à 10h. Réservation et paiement en ligne. 3 euros par personne, à partir de 6 ans. Présence des parents souhaitée. Activité en extérieur, annulation en cas d’intempéries. Suivez le guide dans une balade entre Nature et Préhistoire au cœur de la vallée de l’Erve pour en découvrir tous ses secrets ! Parcourez la vallée de l’Erve de la Préhistoire à aujourd’hui grâce aux arrêts minutes de votre guide, ponctués d’anecdotes ici sur la Nature, là sur le Paléolithique. Vous découvrirez au fil de votre balade les richesses préhistoriques, naturelles et géologiques de la vallée ! Tous les jours de l’été à 10h. Réservation et paiement en ligne. 3 euros par personne, à partir de 6 ans. Présence des parents souhaitée. Activité en extérieur, annulation en cas d’intempéries. dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville