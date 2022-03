Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle Fréhel, 27 avril 2022, Fréhel. Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle SABLES D’OR LES PINS Centre nautique Fréhel

2022-04-27 – 2022-04-27 SABLES D’OR LES PINS Centre nautique

Fréhel Côtes d’Armor Direction l’îlot Saint-Michel, pour une balade au rythme de la pagaie ponctuée d’anecdotes sur la géologie, les légendes locales et les animaux marins. A partir de 12 ans – Durée : 2h – Inscription au centre nautique de Fréhel : 02 96 41 55 47 – Niveau débutant +33 2 96 41 55 47 https://centrenautique-frehel.fr/fr/rb/63598/kayak-ou-paddle Direction l’îlot Saint-Michel, pour une balade au rythme de la pagaie ponctuée d’anecdotes sur la géologie, les légendes locales et les animaux marins. A partir de 12 ans – Durée : 2h – Inscription au centre nautique de Fréhel : 02 96 41 55 47 – Niveau débutant SABLES D’OR LES PINS Centre nautique Fréhel

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse SABLES D'OR LES PINS Centre nautique Ville Fréhel lieuville SABLES D'OR LES PINS Centre nautique Fréhel Departement Côtes d'Armor

Fréhel Fréhel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frehel/

Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle Fréhel 2022-04-27 was last modified: by Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle Fréhel Fréhel 27 avril 2022 Côtes-d’Armor Fréhel

Fréhel Côtes d'Armor