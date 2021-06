Les Orres Les Orres Hautes-Alpes, Les Orres Cap sur les sommets Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

1 séjour de 7 jours du 22 au 28 août 2021 Avec ce séjour, les enfants s’initieront aux joies des activités à la montagne l’été. Un séjour complet et varié avec des séances sportives accessibles, des balades nature au grand air et plein d’activités pour apprendre en s’amusant chaque jour d’une nouvelle façon. Au programme : Randonnée à la journée avec montée en télésiège, cani-rando, randonnée en nuit sous bivouac, accrobranche, baignade, olympiades etc.

580 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Les Orres Centre UCPA Pramouton 2, Impasse Mûretier, 05200 Les Orres Les Orres Hautes-Alpes

