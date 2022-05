Cap sur les livres et les jeux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 5 juillet 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Cap sur les livres et les jeux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2022-07-05 15:00:00 – 2022-08-25 18:00:00

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220

La médiathèque intercommunale, la ludothèque, la micro-folie et le centre socio-culturel du Pays Foyen s’associent pour faire vivre un été ludique et culturel.

Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis du 05 Juillet au 25 Août de 15h à 18h à la plage des Bardoulets et venez profiter de livres et de jeux en accès libre et gratuit.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

