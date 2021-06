Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots CAP SUR LES LAGUNES : « HISTOIRES DE PLUMES » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

CAP SUR LES LAGUNES : « HISTOIRES DE PLUMES » Palavas-les-Flots, 16 juin 2021-16 juin 2021, Palavas-les-Flots. CAP SUR LES LAGUNES : « HISTOIRES DE PLUMES » 2021-06-16 – 2021-06-16

Palavas-les-Flots Hérault 9h30-11h30

Départ : Parking de la Salle Bleue A la croisée des étangs palavasiens, venez découvrir les fabuleuses aventures de nos amis à plumes. Accompagnés d’un ornithologue, vous vous envolerez lors d’une balade pour le monde merveilleux de la gente ailée. Ces lagunes ont été désignées zones humides d’importance internationale au titre de la convention RAMSAR, en 2008. Inscriptions obligatoires auprès des Offices de tourisme.

Réservez en ligne !

Tarifs : 5€ adulte / 3€ enfant 9h30-11h30

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Étiquettes évènement : Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville 43.52821#3.93194