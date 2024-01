Cap sur les étoiles Marie-Pierre Hoareau Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Retrouvez « Cap sur les étoiles » par Marie-Pierre Hoareau à la Bibliothèque Alcazar BMVR.Enfants

S’endormir quand arrive la nuit… Plus facile à dire qu’à faire ! Surtout quand c’est la première fois qu’il fait nuit. Ti jean, la brodeuse et le Féru d’étoiles veillent et la lune tend ses bras.



Marie-Pierre Hoareau

A partir de 7 ans

Avec L’Éolienne MCE Production



Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les tickets sont à retirer une 1/2 heure avant le début de la séance au 1er étage du département jeunesse de la Médiathèque. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24



