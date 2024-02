CAP SUR L’ÉGALITÉ ! ITINÉRANCE CULTURELLE ET SPORTIVE Toulouse, jeudi 7 mars 2024.

Convivencia vous propose un évènement sportif, culturel et inclusif au bord du canal du Midi.

3 jours, 3 escales et plus d’une trentaine d’animations gratuites !

Rendez-vous dès le 7 mars au Port technique de Ramonville, la péniche Tourmente prend ensuite le large le 8 mars vers Toulouse en direction de Port Saint-Sauveur avant de rejoindre le Port de l’Embouchure le samedi 9 mars.

Au cœur de ce temps fort mêlant sport, musique et patrimoine, Convivencia vous propose un parcours artistique, s’inscrivant dans sa saison itinérante annuelle.

JEUDI 7 MARS initiation aux sports paralympiques, atelier voix et corps, initiation au tennis de table handisport, concerts et danse;

VENDREDI 8 MARS atelier voix et corps, art thérapie, cours de pilates, initiation au tennis de table handisport, atelier breakdance, spectacle d’impro et spectacle de danse, balade en rollers.

SAMEDI 9 MARS danse thérapie, conférence, baladathlon (promenade sportive et artistique le long du canal), concerts, démonstrations de Tag Rugby, pétanque, initiation au skate et roller, démonstration fresstyle.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de Convivencia www.convivencia.eu/concert/cap-sur-legalite-itinerance-culturelle-et-sportive

Certains ateliers sont sur inscription par mail atelieregalite@crous-toulouse.fr .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@convivencia.eu

