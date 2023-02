Découverte de l’artisanat verrier – Chalumeau Cap sur le verre Vannes-le-Châtel Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Découverte de l’artisanat verrier – Chalumeau Cap sur le verre, 1 avril 2023, Vannes-le-Châtel. Découverte de l’artisanat verrier – Chalumeau 1 et 2 avril Cap sur le verre Au sein du village de Vannes-le-Châtel, labellisé Ville et Métiers d’art, partez à la découverte d’un atelier de décoration sur verre qui existe depuis presque 16 ans. Catherine vous expliquera les procédés de fabrication du fusing, du thermoformage et du chalumeau qu’elle utilise dans ses pièces. Elle vous proposera des démonstations de fabrication de perles au chalumeau suivant l’affluence à l’atelier. Découvrez ses pièces, discutez avec elle autour de vos envies, prenez des renseignements sur les stages d’initiation en fusing. Elle répond à toute demande ou saura vous conseiller. Pour finir vous verrez des créations originales artistiques réalisées avec Boris, un artiste régional. Cap sur le verre 7 rue de la Poste 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

