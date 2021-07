Cap sur le fort ! Fouras, 6 août 2021, Fouras.

Cap sur le fort !

du vendredi 6 août au vendredi 27 août à Fouras

Plusieurs séjours de 5 jours et plusieurs séjours de 7 jours entre le 6 et le 27 aout. Croisière en bateau pour s’approcher au plus proche du célèbre Fort Boyard, site iconique de la région. Kayak ou Stand Up Paddle : une séance encadrée par des moniteurs diplômés d’un club nautique local pour apprendre à gérer son embarcation et à se diriger. Course d’orientation : les enfants apprennent à se repérer à l’aide de cartes et boussoles. Une activité à part entière alliant mental et physique ! Randonnée pédestre, en bordure de mer à la découverte du patrimoine local. Baignades en mer et jeux de plage Pêche à pied, à la recherche de coquillages, galets et petits trésors de la mer… Activités possibles : beach volley, football, basketball, observation de la faune et de la flore… Activités manuelles et d’expression – Grands jeux (rallye nature, Koh Lanta…). Veillées à thème chaque soir proposée par l’équipe pédagogique (grand jeux, quizz, boum…)

550 € Transport inclus

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Fouras Fouras Fouras Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T08:30:00 2021-08-06T23:30:00;2021-08-07T08:30:00 2021-08-07T23:30:00;2021-08-08T08:30:00 2021-08-08T23:30:00;2021-08-09T08:30:00 2021-08-09T23:30:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T23:30:00;2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T23:30:00;2021-08-12T08:30:00 2021-08-12T23:30:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T23:30:00;2021-08-14T08:30:00 2021-08-14T23:30:00;2021-08-15T08:30:00 2021-08-15T23:30:00;2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T23:30:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T23:30:00;2021-08-18T08:30:00 2021-08-18T23:30:00;2021-08-19T08:30:00 2021-08-19T23:30:00;2021-08-20T08:30:00 2021-08-20T23:30:00;2021-08-21T08:30:00 2021-08-21T23:30:00;2021-08-22T08:30:00 2021-08-22T23:30:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T23:30:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T23:30:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T23:30:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T23:30:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T23:30:00