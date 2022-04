CAP SUR L’AVENTURE – ACTIVITÉS PRINTEMPS 2022 Saint-Clément-de-Rivière, 26 avril 2022, Saint-Clément-de-Rivière.

CAP SUR L’AVENTURE – ACTIVITÉS PRINTEMPS 2022 Saint-Clément-de-Rivière

2022-04-26 – 2022-05-05

Saint-Clément-de-Rivière Hérault Saint-Clément-de-Rivière

Pendant les vacances de printemps, le service Jeunesse propose deux séjours thématiques inédits pour petits et grands.

Deux séjours au programme

En route vers l’école du cirque Badaboum

Aventures clownesques à l’école de cirque “Badaboum”, qui nous accueille durant 3 jours et 2 nuits, pour tester de nouvelles pratiques dans un cadre sécurisant, exercer sa motricité et prendre conscience de l’espace. Trapèze, funambulisme, jonglerie, monocycle et compagnie animeront ce séjour “haut en couleurs”, avec au programme de l’émotion, du rire et une expérience unique à Vaison-la-Romaine.

Age : de 7 à 10 ans

Dates : du mardi 26 au jeudi 28 avril 2022 (3 jours)

Tarifs : de 53 € à 200 € selon le quotient familial

Loups et légendes

Entre Lozère et Aveyron, nous partirons sur les traces de la Bête du Gévaudan avec la visite du Parc des Loups, une rando-contée et la découverte des richesses naturelles comme la cascade du Déroc. Les soirées frissonnantes entre légendes urbaines et Loup Garou viendront compléter ce beau programme. Un séjour riche en découvertes historiques, gastronomiques et culturelles dans un environnement verdoyant et naturel.

Age : de 11 à 15 ans

Dates : 3 jours du mardi 3 au jeudi 5 mai 2022

Tarifs : de 53 € à 200 € selon le quotient familial

Infos pratiques

Séjours proposés aux 7/15 ans, avec priorité donnée aux résidents du territoire

Tarifs : de 53 à 200 € selon le quotient familial (voir le flyer)

Inscriptions à partir du mercredi 9 mars sur le portail Famille du Grand Pic Saint-Loup

Séjours adaptés aux mesures sanitaires en vigueur.

Saint-Clément-de-Rivière

