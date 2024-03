CAP SUR LA RENTRÉE Centre de vacances de la ville de Choisy-Le-Roi Saint-Pierre-Quiberon, lundi 19 août 2024.

CAP SUR LA RENTRÉE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 – 26 août Centre de vacances de la ville de Choisy-Le-Roi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-19T08:00:00+02:00 – 2024-08-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-26T00:00:00+02:00 – 2024-08-26T17:00:00+02:00

Il s’agit de préparer les enfants à la rentrée des classes « comme on le fait en famille ».

Il ne s’agit à aucun moment de « copier la vie de classe » et encore moins de se substituer à l’enseignant.

Seront omniprésentes les volontés de :

– Donner du sens aux apprentissages

– Construire une cohérence entre les loisirs et les attentes scolaire

– Communiquer l’envie d’apprendre

– Développer la conscience du pouvoir que donne le savoir

– Lever les malentendus

Sa structure adaptée permet aux enfants de trouver un rythme équilibré. Son environnement naturel et social est source d’intérêt pour nourrir la curiosité et favoriser ainsi les apprentissages.

S’oxygéner, se ressourcer avant la rentrée.

Explorer la nature, le patrimoine breton et la côte sauvage

Apprendre en s’amusant.

Partager l’effort et les rires avec les copains

Lire Plaisir et s’évader au fil d’un conte, réaliser son cahier de bord pour raconter ses vacances.

Tous les ingrédients sont alors réunis pour pouvoir bientôt retourner à l’école le cœur léger et motivé.

ACTIVITES :

Pêche à pied – visite d’un site, ludique et pédagogique, choisi par l’équipe – découverte de la côte sauvage – soirées crêpes – grands jeux et veillées.

Centre de vacances de la ville de Choisy-Le-Roi 60 Av. de Saint-Malo, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

Conjuguer vacances et apprentissages