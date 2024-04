Cap sur la nuit, aiguisez vos sens Anost, samedi 27 avril 2024.

Cette animation tout public à la salle des fêtes d’Anost met l’accent sur l’aspect sensoriel de la tombée de la nuit, au joli nom de l’heure bleue . Elle permet d’apprendre à habituer l’oeil à l’obscurité, ainsi que tous les autres sens, de se faire invisible et silencieux et d’être attentif à ce qui se passe autour de soi. Des dispositifs interactifs sollicitent, impliquent et interrogent.

D’étape en étape, les participants organisés en équipes, se déplacent et découvrent un jeu de questions qui sollicite leurs sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et comme le monde de la nuit est plein de surprises, venez découvrir la biofluoresence ! EUR.

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27 21:00:00

Salle des fêtes

Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@parcdumorvan.org

