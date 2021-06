CAP SUR LA MEDITERRANEE Le grain de sel, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Palavas-les-Flots.

CAP SUR LA MEDITERRANEE

du lundi 12 juillet au samedi 24 juillet à Le grain de sel

**SITUATION GEOGRAPHIQUE:** Palavas-les-Flots est une station balnéaire située dans le département de l’Hérault, à quelques kilomètres au Sud de Montpellier. Entre mer et lagunes, la ville, classée station climatique, jouit d’un climat méditerranéen et s’est vue attribuer les labellisations « Natura 2000 » et « Pavillon Bleu ». Les lieux sont réputés pour leurs plages aux eaux calmes propices à la baignade et aux sports nautiques, tandis que le célèbre Lunapark propose des manèges de fête foraine dans une ambiance des plus chaleureuses et nocturne. **HEBERGEMENT:** Le centre bénéficie d’un emplacement exceptionnel. Il est situé dans un quartier résidentiel, entre la mer et la lagune, à 10 minutes à pied du centre-ville de Palavas-les-Flots. La plage se situe à 50 mètres du centre. Outre cette localisation idéale en bord de mer, le centre se trouve également aux portes de la Camargue (située à 15 km) et à 12 km de la ville de Montpellier. Le centre est aussi entièrement équipé pour l’accueil du public en situation de handicap (label tourisme handicap) * Situation géographique exceptionnelle * Capacité d’accueil familiale: 90 couchages * Infrastructure de qualité refaite à neuf en 2007 – label Tourisme Handicap * 28 chambres de 2 à 5 lits : toutes spacieuses et équipées de sanitaires complets (toilette, lavabo et douche) – 1 douche extérieure est également prévue pour les sorties plage * 3 salles d’activités polyvalentes avec baby-foot, ping-pong, d’authentiques jeux géants en bois… * Cour extérieure entièrement close avec portail équipé d’un digicode et d’une caméra de surveillance **RESTAURATION:** * Repas servis à table * Dégustation d’au moins une spécialité locale. * Régimes alimentaires respectés. * Deux salles de restauration **PROGRAMME D’ACTIVITES:** * Parachute ascensionnel * Bouée tractée * Paddle * Sauvetage sportif * Voile * Sortie bateau * Minigolf * Aquapark * Luna Park * Baignades * Grands jeux collectifs et/ou sportifs, balades, animations, veillées, participation aux festivités locales…. **ENCADREMENT:** Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont : – 1 Directeur BAFD (ou équivalence) -1 Assistante sanitaire PSC1- – animateurs BAFA ou stagiaires – un animateur surveillant de baignade Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation. **TRANSPORT:** * Séjour en train – voyage de jour * Points de ramassage: Nord de la France/région Parisienne.

1165 euros (sans transport) => +60 euros pour des départs de Lille et Paris.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le grain de sel 31 Avenue Saint-Maurice 34250 PALAVAS LES FLOTS Palavas-les-Flots Hérault



2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00