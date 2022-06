Cap sur la Marne : La Grande Aventure, 11 juin 2022, .

Du samedi 11 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

. gratuit A pied : Gratuit A vélo : Gratuit (avec son propre vélo), 12€/jour location En canoë-kayak : 17€/jour Bivouac : 30€

Venez vivre la Grande Aventure ! Cap sur la Marne vous propose deux jours d’itinérance et de surprises pour explorer la Marne à deux pas de Paris. A pied, à vélo ou en canoë-kayak, une expérience au fil de l’eau inédite entre la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Du samedi 11 juin au dimanche 12 juin 2022, venez vivre la Grande Aventure ! Seul, entre amis ou en famille, choisissez votre moyen d’itinérance pour découvrir les trésors cachés des bords de Marne.

Tentez l’aventure le temps d’une journée ou du week-end, la Grande Aventure vous réserve de nombreuses surprises ! Au programme : des parcours à pied, à vélo et en canoë-kayak sont organisés entre Chalifert (77) et Champs-sur-Marne (77) le samedi, Champs-sur-Marne (77) et Joinville-le-Pont (94) le dimanche.

Au fil de ces parcours, des interventions historiques, découvertes naturelles, visites de sites ou encore des performances artistiques. Et à l’arrivée, rafraichissements et animations attendent tous les aventuriers pour un moment convivial.

Le point d’orgue de l’évènement ? Un bivouac chaleureux à Champs-sur-Marne sur une base de loisirs exclusivement réservée pour l’occasion.

Découvertes patrimoniales, curiosités naturelles, paysages remarquables, aventure humaine : la Grande Aventure n’attend plus que vous !

Nous vous proposons trois expériences différentes pour vivre la Grande Aventure, choisissez votre activité pour la journée et partez découvrir les bords de Marne au fil de l’eau.

Le petit plus : Mix & Match ! Autrement dit, il est possible de combiner deux activités pendant le week-end de la Grande Aventure. Par exemple, un marcheur le samedi peut devenir kayakiste le dimanche, etc…

Réunissant Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme et les offices de tourisme de Marne & Gondoire et Paris – Vallée de la Marne, le collectif Cap sur la Marne propose cette année de nombreuses animations sur les bords de Marne, grâce au soutien financier de la Région Ile-de-France et d’Interreg Europe.

Contact : https://capsurlamarne.fr/weekend-et-vacances-au-bord-de-la-marne/randos/la-grande-aventure/

