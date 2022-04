Cap sur Chausey Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Cap sur Chausey Granville, 30 avril 2022, Granville. Cap sur Chausey Granville

2022-04-30 – 2022-04-30

Pour les jeunes de 16 à 25 ans. Découvrez l'archipel de Chausey en bisquine et en kayak de mer avec le club de kayak Granville Chausey et l'association des Vieux Gréements. Participation de 20 €, inscription au 07.88.77.34.21 ou ckgc50@gmail.com

