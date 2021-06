Ploubazlanec Ploubazlanec Cap sports vacances Ploubazlanec Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

Cap sports vacances Ploubazlanec Ploubazlanec, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Ploubazlanec. Cap sports vacances Ploubazlanec 2021-07-26 10:00:00 – 2021-08-20 Salle omnisports de Ploubazlanec Rue du Pouldu

Ploubazlanec Côtes d’Armor Le service des sports de la commune propose des stages sportifs à destination des enfants et adolescents pendant la période estivale sports.ploubazlanec@orange.fr +33 2 96 55 75 10 Le service des sports de la commune propose des stages sportifs à destination des enfants et adolescents pendant la période estivale

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Étiquettes évènement : Autres Lieu Ploubazlanec Adresse Salle omnisports de Ploubazlanec Rue du Pouldu Ville Ploubazlanec lieuville 48.80274#-3.0382