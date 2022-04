Cap Sports Vacances Eté Saint-Caradec Saint-Caradec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Caradec Côtes d’Armor Saint-Caradec Les projets d’animation :

– formule stage (tennis, tennis de table, speedminton, badminton, football, basket, rugby, hand, boules, pétanque, trampoline, équitation, kayak, paddle, tir à l’arc, VTT…..)

– formule “journée sport” = équitation, VTT, activité plein air…..

– formule “sortie” = bowling, karting, laser game, grimpe d’arbres….

Ces activités “sport-loisirs” sont destinés aux jeunes à partir de 7 ans. Les tarifs vont de 8 à 10 € pour le stage, la formule “journée” 10 à 15 € et la formule “sortie” est fixé à 20€.

