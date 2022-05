Cap Sports Eté Le Mené Le Mené Catégories d’évènement: 22330

Cap Sports Eté Le Mené, 8 juillet 2022, Le Mené.

2022-07-08 – 2022-07-15

Le Mené 22330 Stage activités de pleine nature pour les enfants de 8 à 11 ans.

Sur inscription. amelie.lemounier@mene.fr +33 2 96 30 21 61 Stage activités de pleine nature pour les enfants de 8 à 11 ans.

dernière mise à jour : 2022-05-20

