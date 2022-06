Cap Sports Eté

Cap Sports Eté, 8 juillet 2022, . Cap Sports Eté

2022-07-08 – 2022-08-19 Stages de découverte d’activités sportives sous toutes ses formes à destination des enfants et des adolescents de 8 à 15 ans.

Sites et dates d’animations : à la séance, stage 3 séances, forfait semaine ou au mois (3 semaines).

Inscriptions au service « Guichet unique » à la mairie uniquement, à partir du 13 juin.

