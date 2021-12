Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Cap Sports | Activités Ados à Noël Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Animations ados organisées par l’Office Municipal des Sports de Rostrenen. Lundi 20 décembre :

– sortie Bowling / Lazer Game à Pontivy (8 places max.), départ 14h au gymnase du Lycée professionnel de Rostrenen. Tarif : 25€ Mercredi 22 décembre :

– stage escalade de 14h à 17h au gymnase du Lycée professionnel. Tarif : 10€ Pour les jeunes à partir de 11 ans

