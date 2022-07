Cap Sport Été Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-07-25 – 2022-07-29

Côtes d’Armor Découvrez les activités « Cap Sport Été » proposées du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022. Lundi 25 juillet : Minigolf – matinée. Tarif : 3€ / Kayak Glissières Famille – après-midi. Tarif : 8€

Mardi 26 juillet : Mini Raid – à la journée. Tarif : 8€

Mercredi 27 juillet : Jeux Collectifs – matinée. Tarif : 3€ / Koh Lanta – après-midi. Tarif : 5€

Jeudi 28 juillet : Palet Pétanque Molky (10h30-12h), tarif : 3€ / Tir à l’arc (13h30-16h), tarif : 5€ / Equitation ( 16h30-19h), tarif : 14€

Vendredi 29 juillet : Jumping R’ – à la journée. Tarif : 15€ Lieux de rassemblements pour les activités Cap Sport :

Saint-Nicolas-du-Pélem : RDV sur le parking devant le Gymnase

Gouarec : RDV à Gouarec à l’ancien foirail Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pélem – Gouarec

