Cap Sport Été

Cap Sport Été, 16 août 2022, . Cap Sport Été



2022-08-16 – 2022-08-19 Découvrez les activités « Cap Sport Été » proposées du mardi 16 août au vendredi 19 août 2022. Mardi 16 août : Raquettes – matinée. Tarif : 3€ / Gamelle – après-midi. Tarif : 5€

Mercredi 17 août : Palet Pétanque Molky- matinée. Tarif : 3€ / Kayak – après-midi. Tarif : 5€

Jeudi 18 août : Jeux Collectifs- matinée. Tarif : 3€ / Tir à l’Arc – après-midi. Tarif : 5€

Vendredi 19 août : Paintball – à la journée. Tarif : 15€ Lieux de rassemblements pour les activités Cap Sport :

Saint-Nicolas-du-Pélem : RDV sur le parking devant le Gymnase

Gouarec : RDV à Gouarec à l’ancien foirail Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pélem – Gouarec

dernière mise à jour : 2022-07-07

