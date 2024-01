CAP SIREUIL VILLAGE CAP SIREUIL VILLAGE Les Eyzies, jeudi 1 janvier 2032.

Il est une vallée où l’on touche du doigt les origines de l’Humanité la Vallée de la Vézère, aussi appelée Vallée de l’Homme… Le Centre d’Activités Patrimoine/préhistoire, CAP Sireuil Village, se trouve au coeur du hameau de Sireuil, rattaché à la commune des Eyzies, Capitale Mondiale de la Préhistoire depuis 1972. Idéalement placé, il donne accès à 20 km à la ronde aux sites préhistoriques les plus prestigieux de la région…

La vallée de la Dordogne est aussi toute proche, avec ses majestueux châteaux et villages classés !

Implanté tout au bout d’un plateau, le centre domine la vallée des Beunes et ses forêts, véritable invitation à la découverte de la faune, de la flore et du patrimoine architectural du Périgord Noir et terrain de jeu idéal pour de nombreuses activités physiques de pleine nature…

Le centre se divise en deux parties distinctes et distantes de 500 m environ (soit à 5 à 7 minutes à pied) d’une part le bâtiment principal accolé à l’église, au coeur du village de Sireuil et d’autre part, les pavillons d’hébergement et deux salles de classe, à 500 m des services communs, dans une clairière avec accès direct à la forêt.

CAP SIREUIL VILLAGE 2 Place de la Caminade 24620 SIREUIL Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine