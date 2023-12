Biodiversité : pourquoi c’est plus important que le climat ? (mais tout le monde s’en fout) Cap Sciences Bordeaux, 11 janvier 2024, Bordeaux.

Biodiversité : pourquoi c’est plus important que le climat ? (mais tout le monde s’en fout) Jeudi 11 janvier 2024, 19h00 Cap Sciences Entrée gratuite, sur inscription

Tout le monde a un plan pour baisser ses émissions de CO2. En revanche, pour la sauvegarde de la biodiversité, circulez il n’y a rien à voir !

On note que 60% des populations d’animaux sauvages ont disparu dans le monde en 40 ans et les écosystèmes planétaires sont encore aujourd’hui attaqués de toute part. Ces constats mettent en danger l’ensemble des espèces vivantes sur terre, à commencer par nous les humains. En quoi ces disparitions sans précédent sont-elles tout aussi inquiétantes que les bouleversements climatiques actuels ? Alors que les bénéfices entre espèces ne sont plus à démontrer, que risquons-nous de ces déséquilibres ? Comment protéger LE vivant ?

Juliette Landry : chercheuse à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) sur la gouvernance et les négociations internationales sur la biodiversité.

Paul Tourneur : écologue, chef de projet biodiversité à l’ONF (territoire Atlantique, nord Landes et Gironde)

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Cap Sciences (Le replay sera disponible sur YouTube).

