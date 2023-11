Jeunesse : peut-on avoir 20 ans et croire en l’avenir ? Cap Sciences Bordeaux, 7 décembre 2023, Bordeaux.

On ne peut pas vraiment dire qu’il fait bon d’avoir 20 ans en 2023.

Au-delà même de l’avenir climatique, ce sont des millions de jeunes qui ne parviennent pas à se loger correctement, à s’insérer dans le monde professionnel, et surtout n’arrivent à être compris par une société qui tarde à passer le relais.

Alors, y a-t-il un problème entre les générations ? L’avenir incertain de la planète va-t-il engendrer des violences de la part des plus jeunes ou au contraire scellera-t-il une forme de réconciliation ?

Invités :

Vincent Tiberj : Spécialisé dans l’analyse des comportements électoraux et politiques en France, en Europe et aux États-Unis, et la psychologie politique, ses travaux portent sur les modes de raisonnement des citoyens « ordinaires », la sociologie politique des inégalités sociales et ethniques, ainsi que sur les préjugés xénophobes et les systèmes de valeurs.

Eulalie Chabert : Membre du collectif pour un réveil écologique, étudiante à polytechnique.

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:30:00+01:00

