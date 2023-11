SPORT ET RÈGLES : UNE ÉQUIPE IMBATTABLE ! Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde SPORT ET RÈGLES : UNE ÉQUIPE IMBATTABLE ! Cap Sciences Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux. SPORT ET RÈGLES : UNE ÉQUIPE IMBATTABLE ! Mercredi 22 novembre, 15h00 Cap Sciences Entrée libre – Inscription possible à partir du QR code Sur une demi-journée, venez parler du cycle menstruel et son rapport à la pratique sportive. En levant les tabous sur ce sujet, il s’agit de mieux comprendre les différentes phases du cycle afin d’optimiser les entrainements, mais aussi réduire les différents symptômes liés aux cycles chez les sportives et non sportives. Par une initiation sportive et une conférence nous espérons vous apporter les clés et les connaissances sur ce sujet encore peu évoqué dans le milieu du sport. Tout le monde est invité et concerné pour mieux vivre et/ou comprendre le cycle menstruel. Traduction LSF sur demande pour la conférence (18h/20h) à : mission-egalite@mairie-bordeaux.fr Une exposition itinérante sur le tabou des règles, réalisée par des femmes du Point Info Femmes (CIDFF) et animée par Elsa Landais, facilitatrice graphique, sera inaugurée à cette occasion. L’inauguration sera accompagnée d’un quiz animé par l’association Nouveaux Cycles : Balance ton quiz vient titiller les tabous autour des menstruations, du consentement, de la précarité menstruelle, des droits des femmes. Organisé par : Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde En partenariat avec : Cap Sciences, Nouveaux Cycles Cap Sciences Hangar 20, quai de Bacalan Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dvhe-urDCEm8VCqqwuRzPnxldGfAiHFDsbYLrWVK91RUNFJSSFdZNEw0MFJYWjZVREk2SEpNRlM2Ri4u&origin=QRCode »}] [{« link »: « mailto:mission-egalite@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Cap Sciences Adresse Hangar 20, quai de Bacalan Ville Bordeaux

