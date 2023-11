Genre : une révolution est-elle en marche ? Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Genre : une révolution est-elle en marche ? Cap Sciences Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux. Genre : une révolution est-elle en marche ? Jeudi 16 novembre, 19h00 Cap Sciences Entrée gratuite – Sur inscription Le genre est largement présent dans le débat public et les études de genre constituent un véritable champ de recherche pluridisciplinaire. Que nous apprennent-elles et en quoi diffèrent-elles des théories du genre ? Qu’est-ce que le concept d’identité de genre ? Au sein de la jeune génération, sont-ils si nombreux à se dire ni homme ni femme ? Les interrogations ne manquent pas sur un terme qui inquiète certain.e.s et en libèrent d’autres. Alors, que se passe-t-il vraiment avec le genre ? Invités : Tristan Poupard : Directeur du centre LGBTQI+ sur Bordeaux, le Girofard. Le Girofard est le centre pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexe, non binaire et leurs allié-e-s de Bordeaux. Eric Macé : Professeur de sociologie à l’université de Bordeaux, spécialiste des questions de genre et transgenre ; vice-président de l’université de Bordeaux en charge des transition environnementales et sociétales. La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Cap Sciences (Le replay sera disponible sur YouTube). Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cap-sciences.net/Exhibitions/Register »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

