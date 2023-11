Cet évènement est passé Exposition Cervorama à Cap Sciences Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Exposition Cervorama à Cap Sciences Cap Sciences Bordeaux, 1 novembre 2023, Bordeaux. Exposition Cervorama à Cap Sciences 1 novembre 2023 – 9 juin 2024 Cap Sciences Tarif plein : 6,50 € / Tarif réduit : 5 €. Agitez vos neurones ! Mon cerveau est-il unique ? Est-ce que les animaux sont intelligents ? A quoi ressemble un neurone ?

Cette exposition vous invite à découvrir cet organe aux capacités d’adaptation remarquables. Explorez les mondes des cerveaux : l’escargot, l’abeille, le singe, l’homme… Testez votre mémoire dans le cognitilab, découvrez votre cerveau en 3D grâce au cervomaton, et analysez les capacités des animaux.

Une exposition conçue et réalisée par Cap Sciences. En partenariat avec Bordeaux Neurocampus. Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/grand-public/cervorama/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

exposition bordeaux

