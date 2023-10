Cet évènement est passé Les vacances de la Toussaint à Cap Sciences ! Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Les vacances de la Toussaint à Cap Sciences ! Cap Sciences Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. Les vacances de la Toussaint à Cap Sciences ! 21 octobre – 5 novembre Cap Sciences Infos et réservations en ligne. Découvrez notre programme et réservez dès maintenant vos activités ! Planétarium – Expérience (Séances contées à partir de 3 ans et séances classiques à partir de 8 ans)

Lumières en boite – Expérience (à partir de 7 ans)

Immersion 360° dans la vie sauvage – Expérience (à partir de 8 ans)

Kiffer le son ! – Atelier (De 11 à 14 ans)

NumDO – Opération Réseaux Sociaux – Atelier (De 11 à 14 ans)

Carré des 3-6 ans – Le petit explorateur des sciences (De 3 à 6 ans)

Dunes et Forêts : Les gardiennes du littoral – Exposition (à partir de 7 ans)

L’archéo en mode loisirs – Stage (de 7 à 12 ans)

Cap Sciences Juniors – Atelier (de 8 à 12 ans) Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2023 ! Infos et réservations sur notre site internet Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3PXT4T7 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

