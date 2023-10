Violences, inégalités, climat : peut-on encore aimer le sport ? Cap Sciences Bordeaux, 12 octobre 2023, Bordeaux.

Seul le sport est capable de rassembler des millions de gens dans un stade ou derrière un écran.

La Coupe du monde au Qatar et ses milliers de morts, une bétonisation à marche forcée pour les JO à Paris, des violences dans les stades, des compétitions qui rechignent à laisser leur place aux femmes…

Le sport professionnel – et amateur – enchaînent les affaires sensibles et autres déboires. Pourtant, le public est toujours au rendez-vous et les appels au boycott restent marginaux.

Alors, faut-il siffler la fin du sport business ? Et comment faire émerger un sport durable et plus inclusif ?

Invités :

Bruno Lapeyronie : Ancien directeur Sports et Jeunesse de la Ville de Montpellier et ancien directeur d’AMOS Bordeaux, il est aujourd’hui enseignant-chercheur et consultant. Sa production scientifique porte sur les impacts des manifestations sportives, sur le cycle de vie d’activités sportives et, plus généralement sur les politiques sportives territoriales.

Nicolas Delorme : Enseignant-chercheur et sociologue du sport, ses travaux scientifiques portent notamment sur les différents types de discriminations dans les pratiques sportives, dans les organisations sportives et dans la médiatisation du sport.

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Cap Sciences (Le replay sera disponible sur YouTube).

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

