Eu-RATE : European Robotics Access To Everybody Cap Sciences, 7 juillet 2023, Bordeaux. Eu-RATE : European Robotics Access To Everybody Vendredi 7 juillet, 09h30 Cap Sciences Gratuit sur inscription La Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine (LENA) et 5 structures européennes sont engagés depuis fin 2020 autour du projet « Eu-RATE : European Robotics Access To Everybody », financé par Erasmus +, qui vise à outiller les acteurs éducatifs (enseignants, animateurs, médiateurs numériques…) pour leur permettre de mener des ateliers de robotique pédagogique dans leurs structures, pour leurs jeunes publics (entre 8 et 14 ans). Dans un monde où les outils numériques font de plus en plus partie de notre quotidien, éduquer les enfants et les jeunes à leur utilisation et à leur compréhension relève de la responsabilité des acteurs de l’éducation. Le projet EU-RATE répond à la nécessité d’accroître l’intérêt des jeunes (filles et garçons) pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, en les rendant acteurs de leurs usages et en promouvant des méthodes innovantes, à travers des kits pédagogiques robotiques ludiques accessibles à tous les acteurs de l’éducation. Durant cette journée, vous pourrez : Découvrir le projet EU-RATE

Consulter le diagnostic sur la robotique pédagogique en Europe produit

Découvrir l’ensemble des ateliers (déroulés pédagogiques et powerpoints) rédigés

Tester le matériel utilisé dans le kit

La participation à l'événement est gratuite, le repas du midi est pris en charge. Sur inscription. Pour toute demande d'informations, contacter : Rita Silva Varisco – rsilva@liguenouvelleaquitaine.org Cap Sciences Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

