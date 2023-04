Happy Hour – Jets Privés, SUV, viande : et si l’interdiction était la solution ? Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Happy Hour – Jets Privés, SUV, viande : et si l’interdiction était la solution ? Cap Sciences, 11 mai 2023, Bordeaux. Happy Hour – Jets Privés, SUV, viande : et si l’interdiction était la solution ? Jeudi 11 mai, 19h00 Cap Sciences Gratuit, sur réservation Certains modes de vie ne sont plus compatibles avec la préservation du climat et de la biodiversité. Si l’on s’en réfère aux rapports du GIEC, les voyages en avion, la voiture individuelle ou encore l’alimentation carnée sont à réduire drastiquement voire à supprimer. Or les plus riches sont les plus gros émetteurs de CO2. Alors, comment limiter ces usages de manière démocratique ? Une interdiction pure et simple est-elle envisageable ? Qui doit décider ? Et avec quelles conséquences sur la société ? Invité.e.s : Anthropologue, Fanny Parise est docteur en socio-anthropologie de l’Université de Paris, enseignant en sciences humaines et sociales à l’école de design Strate (Lyon), chercheur associé en anthropologie à l’Université de Lausanne (Institut Lémanique de Théologie Pratique, Suisse), et directeur de la recherche et de l’innovation chez Les petits bots où elle pilote un laboratoire de recherche intégré en design éthique et intelligence artificielle. Edouard Morena est maître de conférences en science politique à l’University of London Institute in Paris (ULIP). Il est également l’auteur de Fin du Monde et Petits Fours : les ultras-riches face à la crise climatique (La Découverte, 2023) et de Le Coût de l’action climatique (Croquant, 2018). La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Cap Sciences (Le replay sera disponible sur YouTube). Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/happy-hour-jets-prives-suv-viande-et-si-linterdiction-etait-la-solution/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

