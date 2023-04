Éco-anxiété : les jeunes ont la parole ! Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Éco-anxiété : les jeunes ont la parole ! Cap Sciences, 26 avril 2023, Bordeaux. Éco-anxiété : les jeunes ont la parole ! Mercredi 26 avril, 10h00 Cap Sciences Gratuit Le changement climatique modifie-t-il ton mode de vie ?

Quelles sont ses conséquences sur ta manière de te déplacer, de travailler, de pratiquer des activités, de vivre ensemble… Viens échanger avec différents publics à travers des animations participatives et créatives le Mercredi 26 avril 2023 de 10h à 19h à Cap Sciences. Stand-up, table ronde, atelier slam, spectacle… Programme complet et inscription. Cap Sciences Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://c2d.bordeaux-metropole.fr/Travaux-en-cours/Jeunesse/26-avril-2023-un-rendez-vous-inedit-autour-de-l-eco-anxiete-! »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

