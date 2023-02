Rencontre Echo avec Audrey Dussutour – Moi le Blob Cap Sciences, 2 mars 2023, Bordeaux.

Rencontre Echo avec Audrey Dussutour – Moi le Blob Jeudi 2 mars, 18h00 Cap Sciences

Gratuit (Dans la limite des places disponibles)

Rencontre avec Audrey Dussutour qui nous fait plonger dans l’histoire extraordinaire du blob – physarum polycephalum – , un organisme primitif sans neurone mais doué d’intelligence.

Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300

Elle raconte la légende de cette créature unique dans le monde du vivant, cousine des plantes, des champignons et des animaux, apparue sur Terre environ 500 millions d’années avant l’homme et les expériences que les scientifiques lui ont consacré. En prime, elle donne des clés pour collecter un blob dans la nature et l’élever.

AUDREY DUSSUTOUR

Audrey Dussutour, biologiste, directrice de recherche au CNRS, elle travaille au Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA – CNRS ; Université Toulouse III – Paul Sabatier) où elle étudie la manière dont les systèmes distribués, qu’ils soient des colonies de fourmis ou des organismes unicellulaires, interagissent avec leur environnement.

Avec son équipe, elle a démontré récemment que l’apprentissage est possible chez les blobs. Ces résultats inattendus de la part d’un organisme qui n’a pas de système nerveux, l’encouragent à porter un nouveau regard sur les organismes unicellulaires et sur la notion d’intelligence. L’ensemble de ses travaux a été récompensé par le prix Le Monde de la recherche (2007), par la Société française pour l’étude du comportement animal (2009) et par l’Académie royale des sciences de Belgique (2011).

PRÉSENTATION DU LIVRE

(Ed. Humensciences 05/10/2022)

Voici l’histoire extraordinaire d’une créature unique dans le monde du vivant : le blob. Sans système nerveux, le blob apprend, mémorise et communique. Et, même coupé en deux, il ne meurt pas et donne deux individus autonomes.

Pour la première fois, sous la plume alerte de la scientifique française qui le connaît le mieux, le blob se raconte. Monstre, objet de science, source d’innovations, chef gourmet, astronaute, compagnon domestique, coqueluche des médias, il partage avec vous ses aventures.

En prime, ce livre vous donne les clés pour collecter un blob dans la nature, l’élever et tester ses capacités avec dix expériences simples à réaliser.

Rendez-vous à la Station Ausone !

La rencontre sera diffusée en direct sur la page Facebook de Cap Sciences et sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat puis disponible en replay sur notre playlist ECHO.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:00:00+01:00

2023-03-02T19:30:00+01:00