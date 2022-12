Ecoféminisme : écologie et féminisme, même combat ? Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Ecoféminisme : écologie et féminisme, même combat ? Jeudi 8 décembre, 19h00 Cap Sciences

Ecoféminisme : écologie et féminisme, même combat ? Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour l’écrivaine Françoise d’Eaubonne, à l’origine du terme écoféminisme, « la même matrice idéologique a conduit à la domination des hommes sur les femmes et au saccage de la nature ». Cette convergence entre écologie et féminisme gagne du terrain en France. De plus en plus de militant.e.s et même de politiques s’en revendiquent. Quelle est l’histoire de ce mouvement ? Comment expliquer qu’il enthousiasme autant qu’il dérange ? Et surtout : est-il capable de faire avancer dans l’opinion ces deux combats majeurs du siècle ? Invité.e.s : Solène Ducretot, journaliste, réalisatrice, cofondatrice du collectif Les Engraineuses et du festival écoféministe Après la pluie, elle a co-dirigé l’ouvrage éponyme qui rend compte en 60 témoignages de la diversité des pratiques écoféministes (Tana Ed. 15/10/2020).

Jules Falquet, sociologue, spécialiste des questions d’intersectionnalité et d’imbrication des rapports sociaux (sexe, race et classe). Elle est responsable du parcours de Master « Genre et changement social et politique : perspectives transnationales » à l’Université de Paris. Une dédicace des deux intervenant.e.s aura lieu à l’issue de l’événement, en partenariat avec la Librairie Mollat La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Cap Sciences (Le replay sera disponible sur YouTube).

