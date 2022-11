Réchauffe l’ambiance… pas la planète ! Cap Sciences, 3 décembre 2022, Bordeaux.

Vivez et participez à une expérience collective et immersive sur le climat !

Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Face à l’urgence climatique, Thomas pense que tout est foutu et se la coule douce aux Caraïbes, Louna, elle, a pris les devants et changé son mode de vie. Quant à Camille, elle se questionne sur son rôle, son impact et celui des autres et se demande quoi faire… Et vous, où en êtes-vous ?

« Réchauffe l’ambiance…pas la planète ! » explore avec humour nos interrogations et blocages en la matière… et des solutions pour s’en sortir !

Plus qu’un spectacle, vivez une expérience collective à la croisée du théâtre, du cinéma et de l’atelier participatif. GaIA, conscience planétaire, mène le show et s’appuie sur les témoignages de personnalités comme Lucie Pinson François Gemenne, Cyril Dion et bien d’autres, afin de mettre le doigt sur des paradoxes dans nos comportements.

Un spectacle percutant et engageant pour passer de la prise de conscience à l’action… Entrez dans le débat !

? Infos pratiques

Du 03/13/22 au 08/05/23

Mercredi, samedi et dimanche à 15h et 16h30

Jeudi et vendredi à 19h

Tous publics partir de 10 ans

Durée : 45 minutes

Tarif plein : 10 euros / Tarif réduit : 7,50 euros



