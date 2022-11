Conférence « Le touriste, ami ou ennemi ? » Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Conférence « Le touriste, ami ou ennemi ? » Cap Sciences, 25 novembre 2022, Bordeaux. Conférence « Le touriste, ami ou ennemi ? » Vendredi 25 novembre, 10h30 Cap Sciences

Gratuit sur inscription

Dans le cadre des Tribunes de la Presse, une conférence sur le tourisme est organisée à Cap Sciences. Cap Sciences Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Chartrons Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.tribunesdelapresse.org/ »}, {« link »: « https://www.tribunesdelapresse.org/plateforme-d-inscription »}] Dans le cadre de la 12ème édition des Tribunes de la Presse, une conférence sur le tourisme intitulée « Le touriste, ami ou ennemi ? » est organisée le 25 novembre à 10h30 à Cap Sciences Bordeaux. « Le touriste du 21e siècle n’est pas celui du 20e siècle. Un touriste japonais ne se comporte pas comme un touriste français. N’y a-t-il pas trop de touristes dans le monde ?« Gratuit sur INSCRIPTION.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T10:30:00+01:00

2022-11-25T11:15:00+01:00 Région Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cap Sciences Adresse Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Chartrons Ville Bordeaux lieuville Cap Sciences Bordeaux Departement Gironde

Cap Sciences Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Conférence « Le touriste, ami ou ennemi ? » Cap Sciences 2022-11-25 was last modified: by Conférence « Le touriste, ami ou ennemi ? » Cap Sciences Cap Sciences 25 novembre 2022 bordeaux Cap Sciences Bordeaux

Bordeaux Gironde