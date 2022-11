Atelier : Les magiciens du numérique Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier : Les magiciens du numérique Cap Sciences, 23 novembre 2022, Bordeaux. Atelier : Les magiciens du numérique Mercredi 23 novembre, 10h00 Cap Sciences

Gratuit, sur inscription

À travers une expérience immersive, ce jeu sensibilise les jeunes entre 9 et 14 ans à des pratiques positives et responsables du monde numérique. Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un jeu d’énigmes en mode escape game ! À travers une expérience immersive, ce jeu sensibilise les jeunes entre 9 et 14 ans à des pratiques positives et responsables du monde numérique. Il se joue en équipe (5 participants maximum) avec l’appui d’un animateur. L’innovation de ce jeu est de mêler réalité et réalité augmentée. Les mises en situation rencontrées dans le jeu favorisent les prises de décisions collectives, la mesure de leurs conséquences et l’adoption de bonnes pratiques en équipe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T10:00:00+01:00

2022-11-23T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cap Sciences Adresse Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Ville Bordeaux Age minimum 9 Age maximum 14 lieuville Cap Sciences Bordeaux Departement Gironde

Cap Sciences Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier : Les magiciens du numérique Cap Sciences 2022-11-23 was last modified: by Atelier : Les magiciens du numérique Cap Sciences Cap Sciences 23 novembre 2022 bordeaux Cap Sciences Bordeaux

Bordeaux Gironde