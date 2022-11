ILLUSIONS Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

ILLUSIONS Cap Sciences, 19 novembre 2022, Bordeaux. ILLUSIONS 19 novembre 2022 – 17 juin 2023 Cap Sciences Une autre expérience de la réalité. Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/grand-public/illusions/ »}] Une autre expérience de la réalité Et si le cerveau était un véritable terrain de jeu… Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment et pourquoi sommes-nous trompés ? Si l’illusion naît de nos sens, elle s’élabore dans le cerveau. Nous voyons, entendons, touchons « avec notre cerveau ». Une perception est rarement uni-sensorielle. Plusieurs sens se combinent pour produire une interprétation du monde qui nous entoure : c’est le rôle du cerveau de produire du sens. Il utilise le passé pour s’adapter au présent et dans de nombreux cas compenser le manque d’informations dont il dispose. Le cerveau Il tient compte de ce qu’il “sent”, mais aussi de ce qu’il sait déjà, de ce que nous avons vécu, mémorisé. Ce qui nous rend bien des services au quotidien pour prendre des décisions et réagir rapidement ! Mais aussi sophistiqué soit-il, cet outil peut cependant être trompé par certaines situations… Cette exposition, propose une approche interactive à la découverte de nos sens et de nos perceptions. Les manipulations, des plus simples aux plus impressionnantes troublent les perceptions dans une expérience déroutante.

Le cerveau devient alors un terrain de jeu : Alors, prêts pour une nouvelle expérience de la réalité ? ➡ https://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/grand-public/illusions/ Infos pratiques Du 19/11/22 au 18/06/23

Tous publics partir de 5 ans

Durée : 1 heure

Tarif plein : 5,50 / Tarif réduit : 4

