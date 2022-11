Spectacle Umu dans Selma Cap Sciences, 15 novembre 2022, Bordeaux.

Spectacle Umu dans Selma Mardi 15 novembre, 19h00 Cap Sciences

Participation libre au profit de l’association Le Carrefour des Cultures

Evénement spécial dans le cadre de l’exposition-spectacle « 24h de la vie d’une femme »

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

UMU et SELMA, deux soeurs jumelles ont subi l’excision durant leur tendre enfance et sont confrontées aux poids de la tradition.

Devenues adultes, UMU, réfractaire et rebelle, cherche à se reconstruire cliniquement et par le sport pour gagner sa liberté, tandis que SELMA, plus soumise est à l’opposé de sa soeur. Elle n’a jamais connu le plaisir. Avec les conseils de sa jumelle UMU, elle tente de se libérer des interdits et de trouver le bonheur peut être !

Si le sujet est tragique, la pièce elle ne l’est pas. Excisée à l’âge de 7ans Oumou, comédienne, livre un spectacle à la fois sensible, distancé d’où l’humour n’est pas absent. Remuant mais abordable et digeste, il peut être vu par toutes et tous à partir de 10 ans.

Avec Oumou Baldé Diallo et Cheick Tidiane Sow au saxophone. Mise en scène par Bass Dhem.

Ce spectacle vous est proposé par l’association Le Carrefour des Cultures dans le cadre de l’exposition-spectacle « 24h de la vie d’une femme » présentée par Ars Anima à Cap Sciences du 1er octobre au 06 novembre 2022. Cet évènement est organisé dans le cadre du programme RECITAL ODD, soutenu par l’AFD et pour lequel SO Coopération, Cap Sciences et Ars Anima ont déployé un dispositif permettant de promouvoir les actions portées par des associations en Nouvelle-Aquitaine sur des thématiques en lien avec l’exposition-spectacle « 24h de la vie d’une femme. »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T19:00:00+01:00

2022-11-15T20:30:00+01:00