exposition RetroRace 2022 22 octobre – 13 novembre Cap Sciences

Entrée 5€

Cap Sciences Hangar 20 Quai de Bacalan Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 01 07 07 http://www.cap-sciences.net

Une exposition retrogaming jouable qui explore l’évolution des jeux vidéo de course et des technologies informatiques et vidéoludiques. Depuis le milieu des années 70, le genre de simulation automobile fait partie des grandes tendances qui ont façonné et accompagné l’évolution du jeu vidéo.

L’origine des jeux vidéo de course remonte au début du vingtième siècle avec des jeux électro-mécaniques disposés dans les “arcades” anglaises pour amuser les clients. Ce genre de bornes préfigure et inspire les premiers jeux vidéo de course qui ne sont qu’une évolution logique et technologique de ces premiers essais électromécaniques.

Deux ans après Pong, la société japonaise Taito crée le premier jeu vidéo de course en 1974: Speed Race. Héritage des jeux électro-mécanique, la piste est vue du dessus, et le joueur doit esquiver les concurrents sur une route qui scroll indéfiniment. Le genre va évoluer jusqu’au milieu des années 80 avec des exemples notables comme Monaco GP de Sega (1979).

Bien sûr, dès la fin des années 70, des jeux en perspective ou pseudo-3D font leur apparition, offrant un nouvel angle de vue aux jeux de course. Ces jeux mettent parfois le joueur à la place du pilote en utilisant la vue à la première personne.

En 1992, Nintendo sort Super Mario Kart sur la console Super Nintendo. Le jeu devient tout de suite un énorme succès et pose les bases d’un nouveau genre, mainte fois copié mais rarement égalé.

A la fin des années 80 les premiers jeux en 3D vectoriels avec polygones apparaissent, aidés par les progrès technologiques des composants électroniques. De Virtua Racing à Need for Speed, le genre va évoluer vers toujours plus de détails et de réalisme, pour aboutir aujourd’hui à des jeux dont les visuels photo-réalistes brouillent les pistes entre simulation et réalité.

C’est cette histoire que nous vous invitons à vivre et expérimenter dans l’exposition RetroRace 2022. Alors prenez le volant et appuyez sur le champignon !



