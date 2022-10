Les vacances à Cap Sciences Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découvrez le programme de Cap Sciences ! handicap moteur mi Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bit.ly/3RLJTVN »}] Que faire pendant les vacances de la Toussaint ? ? ? Découvrez le programme de Cap Sciences ! Avec Immersion 360° dans la vie sauvage, voyagez autour du globe et observez les plus beaux paysages… Avec l’atelier-show Spectacul’air, explorez le monde invisible des particules gazeuses et participez à des expériences qui décoiffent ! Entrez dans le planétarium et laissez-vous guider pour un voyage à travers le ciel étoilé. Pour les plus jeunes, participez aux ateliers Cap Sciences Juniors ou aux ateliers d’archéologie, et décollez avec le vaisseau spatial d’Astralala.

Pour les ados, inscrivez-vous aux ateliers NumDo pour en apprendre davantage sur les réseaux sociaux. Enfin, pour ces vacances, l’association Musée Replay revient avec Retro Race, une expo rétrogaming jouable qui explore l’évolution des jeux vidéo. Profitez également de ces vacances, pour visiter ou revisiter les expositions 24h de la vie d’une femme et Gladiateur ! Tout un programme… ➡ https://bit.ly/3RLJTVN ? Infos pratiques 24H DE LA VIE D’UNE FEMME

➡ Du lundi au vendredi de 11h à 19h

➡ Le week-end de 14h à 19h

➡ Fermé les samedis 22 et 29 septembre GLADIATEUR

➡ Du lundi au vendredi de 11h à 19h

➡ Les week-end de 14h à 19h RETRO RACE

➡ Du lundi au dimanche de 14h à 19h

➡ Ouverture spéciale les 11, 12 et 13 novembre IMMERSION 360° DANS LA VIE SAUVAGE

➡ Du lundi au vendredi de 14h à 18h30

➡ Les week-end de 14h30 à 18h

➡ Ouverture spéciale les 11, 12 et 13 novembre SPECTACUL’AIR

➡ Du lundi au vendredi de 14h30 à 16h PLANETARIUM

➡ Tous les jours de 14h à 17h

➡ Séances classiques et séances contées ASTRALALA

➡ Tous les jours à 14h30, 15h45 et 17h CAP SCIENCES JUNIORS

➡ Du lundi au vendredi à 10h et 14h30, sauf le 1er novembre OPERATION RESEAUX SOCIAUX

➡ Lundi et jeudi à 15h

2022-10-22T14:00:00+02:00

2022-11-06T19:00:00+01:00

