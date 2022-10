Village des sciences 2022 Cap Sciences, 15 octobre 2022, Bordeaux.

Pour la 31e Fête de la Science et en amont de la prochaine exposition qui ouvrira le 3 décembre à Cap Sciences, le Village des Sciences se transforme en « Village du climat et de la biodiversité ».

Le réchauffement climatique n’est aujourd’hui plus contestable et la disparition du monde sauvage s’accélère…

Evénements climatiques extrêmes, montée des eaux, déforestation, usage à outrance de pesticides, agriculture intensive, surpêche, pollution, surconsommation… tout cela nous conduit vers une disparition progressive de la vie sur terre.

Pour autant, pas de fatalité ! La mobilisation pour la cause écologique ne fait que croître et nombreux sont ceux qui se battent pour le futur. C’est cet engagement qui anime de nombreux citoyens et acteurs que nous vous invitons à partager.

Cap Sciences prend donc les allures d’un campement au sein duquel vous découvrirez comment les mondes de la recherche, de la médiation scientifique, de la philosophie, du droit, du journalisme, de la création artistique, de la participation citoyenne etc. luttent au quotidien.

Vous allez vivre leurs combats, et… mener les vôtres !

Cette année, le Village des Sciences se déploie dans et hors les murs, le long de la Garonne.

Près de 50 animations sont ainsi proposées : escape game, expositions, démos et expériences sensorielles, quiz, création de vidéos écolos, ou de slogans pour les manifs, fabrication DIY d’objets du quotidien, recettes anti-gaspi, rencontres participatives…

Ce Village est un lieu où entendre, voir, faire, comprendre, mettre en commun. Le climat et le monde vivant sont l’affaire de tous ; chacun peut y trouver des réponses, de l’inspiration, des outils pour mieux s’armer et entrer en action !



