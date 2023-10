Quelles meilleures sources d’énergie pour demain ? Cap Sciences Bordeaux, 31 juillet 2022, Bordeaux.

Quelles meilleures sources d'énergie pour demain ?

Depuis la classe, les élèves répartis en 4 équipes s’affrontent sur le quiz des énergies. 3 manches pour les départager. Afin d’appréhender la notion d’énergie dans sa globalité, les questions naviguent entre histoire, technologie, politique/géopolitique, sociologie, écologie/environnement, géographie, et économie. Ces 7 catégories permettent d’aborder les grands enjeux et les défis du futur des énergies ainsi que les facteurs influençant le choix des différentes sources d’énergie. Quelle équipe remportera le plus de points et répondra le mieux à la question de départ ?

Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, France

